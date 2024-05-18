Губернатор Подмосковья открыл международный детский хоккейный турнир

В перерывах между матчами на арене работает «Город Профессий»

В Подмосковье стартовал один из крупнейших детско-юношеских хоккейных турниров страны – "Кубок Юнисон", который проводится с прошлого года при поддержке нацпроекта "Демография". В этом году в нем участвуют команды из РФ и Беларуси. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.



"Мы рады видеть вас, ребята, в Подмосковье. Надеюсь, что эта ледовая площадка позволит проявить свои лучшие качества, которые прививают вам тренеры, родители", – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Турнир проходит на арене "Хоккейный город Красногорск", открытой три года назад и ставшей домом для команды "Красная Машина Юниор", пояснили в пресс-службе правительства Подмосковья. Там также добавили, что арена оснащена тремя ледовыми площадками и в общей сложности там занимаются 670 детей.

В этом году в турнире участвуют дети не старше 10 лет из 8 команд, которые представляют Минск, Москву, Петербург, а также города Приволжья и Южного Урала.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поздравил участников с открытием турнира, подчеркнув важность детского и юношеского спорта для воспитания будущих чемпионов.

"Хочу пожелать ребятам успеха, чтобы они проявили свои лучшие качества, подружились, были настоящими джентльменами на льду", – отметил министр спорта Михаил Дегтярёв.

Кроме того, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил благодарность Минспорта РФ и правительству Подмосковья за поддержку и развитие хоккея.

"Важно, чтобы наши дети понимали – они могут реализовать свои мечты в России, Московской области, в Красногорске. И тогда, поверьте, никто не захочет уезжать из России", – уверен Ротенберг.

Отмечается, что в рамках "Кубка Юнисон" также организован хоккейный кибер-турнир, где команды из трех игроков сыграют виртуальные матчи, а победитель получит ценный приз.

Помимо этого, в перерывах между матчами на арене работает "Город Профессий", где участники могут попробовать себя в роли комментаторов, корреспондентов или дикторов.