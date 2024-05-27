Какие признаки указывают на проблемы с зубами

Стоматолог Иван Мансуров рассказал о признаках, когда пора лечить зубы, а также о средствах ухода, чтобы встречи со стоматологом были профилактическими.

Важно отметить, что большинство проблем удастся избежать, если вы раз в полгода посещаете стоматолога, правильно чистите зубы и при этом используете не только зубную щетку, но и ирригатор, и зубную нить. И наоборот: если вы годами не посещаете специалиста, то появление проблем с зубами неизбежно.



Первыми или очевидными признаками, что пора обращаться к стоматологу, является реагирование зубов на холодное и горячее. Сюда же относится болезненная реакция зубов при жевании твердой пищи. В норме такого быть не должно. Все вышеперечисленное является причиной начинающегося кариеса или еще хуже – какого-то воспалительного процесса в корне зуба. Например, если он был раньше пролечен.

Другим признаком являются щелчки или хруст челюстного сустава, тем более боль или чувство усталости в мышцах. Также если вы скрипите зубами ночью или днем, если вы просыпаетесь от того, что челюсть устала, значит, вам пора к стоматологу. Это также может указывать на заболевания зубодесневого комплекса.





Еще один негативный сигнал о здоровье зубов можно обнаружить при чистке зубов, когда у вас кровоточат десны. Бывает, что даже при приеме пищи, особенно жестких продуктов, например, овощей, кровоточат десны, также присутствует неприятный запах изо рта, образуется налет. Естественно, вы видите, что зубы потемнели. Это тоже свидетельствует о том, что пора либо на чистку зубов, либо даже на замену пломб.

В любом случае, не стоит затягивать с лечением зубов. Ведь все перечисленные признаки могут быть лишь первыми звоночками развития серьезных заболеваний зубов, которые потом потребуют от вас не только финансовых ресурсов, но и много времени и сил.