Эксперт нашел связь между ЭКО и развитием рака мозга

По его словам, в отрасли репродукции замешаны слишком большие деньги, чтобы доказывать вред процедуры

Недавняя смерть Анастасии Заворотнюк вызвала новые обсуждения темы связи между ЭКО и развитием опухоли в мозге. Врачи официально заявляют, что исследований, доказывающих рост вероятности возникновения онкологии между репродуктивной технологией, нет. Однако эксперт в области медицинского права Александр Мохов утверждает, что при ЭКО воздействие идет не только на половую систему женщины.

По его словам, стимуляция овуляции гормональными препаратами в первую очередь воздействует на мозг. Они затрагивают гипоталамо-гипофизарно-овариальную систему, откуда сигналы и поступают в остальные системы организма, в том числе и яичники.

"Все в женском организме зависит друг от друга. Это очень тонко настроенная система", – уверяет специалист.

Он говорит, что при лечении бесплодия врач должен обязательно проверить состояние головного мозга, назначить МРТ и рентген, чтобы проверить наличие микроопухолей или аденом.

Исследований на эту тему нет в достаточном количестве, поскольку репродуктология – это миллиардный бизнес. На него тратят в том числе и государственныее деньги, отмечает Мохов. Поэтому публикации на тему пользы ЭКО более выгодны.