Городские службы оперативно устраняют последствия ливня в Москве

Городские службы оперативно устраняют последствия ливня в Москве
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
Жителей города просят быть внимательнее из-за непогоды

Москву уже несколько дней заливают сильные дожди. В четверг, 13 июня, на столицу вновь обрушились с неба потоки воды. В результате в некоторых местах появились подтопления, которые коммунальщики стараются оперативно устранять.

Как отметили специалисты Горхозяйства Москвы, основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Бригады "Мосводостока" следят, чтобы вода утекала в ливневки беспрепятственно, при необходимости водоприемные решетки оперативно чистят.

Там, где воды скапливается очень много, используется специальная откачивающая техника.

Сообщить о скоплении дождевой воды можно по телефонам диспетчерских служб либо через страницу ГУП "Мосводосток" в соцсети "ВКонтакте".

Фото: пресс-служба

Власти города просят москвичей и гостей столицы быть особенно внимательными в такую непогоду. По прогнозу синоптиков, дождь с грозой и порывами ветра до 18 м/с ожидается в городе в течение всего дня.

Источник: Горхозяйство Москвы ✓ Надежный источник

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