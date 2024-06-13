Городские службы оперативно устраняют последствия ливня в Москве

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Москву уже несколько дней заливают сильные дожди. В четверг, 13 июня, на столицу вновь обрушились с неба потоки воды. В результате в некоторых местах появились подтопления, которые коммунальщики стараются оперативно устранять.
Как отметили специалисты Горхозяйства Москвы, основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Бригады "Мосводостока" следят, чтобы вода утекала в ливневки беспрепятственно, при необходимости водоприемные решетки оперативно чистят.
Там, где воды скапливается очень много, используется специальная откачивающая техника.
Сообщить о скоплении дождевой воды можно по телефонам диспетчерских служб либо через страницу ГУП "Мосводосток" в соцсети "ВКонтакте".
Власти города просят москвичей и гостей столицы быть особенно внимательными в такую непогоду. По прогнозу синоптиков, дождь с грозой и порывами ветра до 18 м/с ожидается в городе в течение всего дня.
Надежды украинских властей рухнули