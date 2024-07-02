Княжевская: В новом квартале АДЦ «Коммунарка» построят деловые центры

Комплексы будут возведены за счет инвесторов

В Коммунарке появятся два здания общественно-делового комплекса. Как рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская, их построят между двумя станциями метрополитена – действующей "Ольховой" Сокольнической линии и строящейся "Бачуринской" Троицкой линии.



Все комплексы будут возведены за счет инвесторов, которые определятся на торгах.

"Общая площадь общественно-деловых центров не превысит 160 тысяч квадратных метров. В проектах также предусмотрено наличие плоскостных парковок, где часть машино-мест будет использоваться в качестве перехватывающего паркинга",

– подчеркнула Княжевская.



Москомархитектура уже внесла изменения в правила землепользования и застройки для участков площадью 0,88 и 0,91 гектара по адресу: улица Сосенский Стан, земельные участки 10/18В, 10/18Н.

По словам председателя Комитета по архитектуре, строительство объектов делового назначения является одним из требований городских властей при комплексном освоении территорий, поскольку они обеспечивают создание новых рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял что за 12 лет в ТиНАО построили 197 социальных объектов. Столичные власти создают сбалансированные районы с новыми рабочими местами и комфортной инфраструктурой.