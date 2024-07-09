В Московской области обновят более 700 детских игровых площадок

В Московской области обновят более 700 детских игровых площадок
Фото: Редакция

В текущем году в Подмосковье планируется модернизировать 703 детские игровые площадки, сообщает пресс-служба правительства региона. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта "Жилье и городская среда".

Работы по обновлению детских площадок включают замену устаревших элементов и улучшение условий для игр и прогулок детей.

"Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу – это всё делает прогулки малышей интересными, развивающими", – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По губернаторской программе в Подмосковье с 2013 года создали свыше 1,5 тысячи площадок. Кроме того, в этом году планируется модернизировать 130 из них. Прежде всего речь идет о площадках размерами 300 м², 450 м² и воркаут-зонах.

При этом еще на 573 площадках – их размер составляет от 100 м² до 200 м² – полностью заменят оборудование.

Стоит отметить, что площадки в Подмосковье оснащаются специальным амортизирующим покрытием. Оно предотвращает травмы.

На всех детских площадках в регионе устанавливаются скамейки с урнами, наружное освещение и видеокамеры, подключенные к системе "Безопасный регион".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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