Княжевская: разработан проект нового отрезка дороги на востоке Москвы

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Главный город нашей страны постоянно развивается и совершенствуется. Как сообщила руководитель городского Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская, в скором будущем на востоке столицы будет проложен новый современный участок улично-дорожной сети. Отрезок дороги составит 400 метров.
Речь идет о Богородском районе Москвы. Княжевская обратила отдельное внимание на то, что возведение дорожного покрытия будет произведено за счет частных инвестиций. Таким образом, будет облагорожен участок, который располагается между Шестым и Третьим проездом Подбельского.
"Инфраструктура позволит организовать новые маршруты и тем самым повысит транспортную доступность всего района", – отдельно отметила Княжевская.
За счет появления нового участка улучшится транспортное сообщение в районе, он будет более эффективно подключен к действующей транспортной системе, что повысит уровень комфорта проживания москвичей.
Украинские власти работают на эскалацию ситуации
Варшава продолжает наращивать агрессию