Княжевская: разработан проект нового отрезка дороги на востоке Москвы

Княжевская: разработан проект нового отрезка дороги на востоке Москвы
Фото: www.unsplash.com
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Главный город нашей страны постоянно развивается и совершенствуется. Как сообщила руководитель городского Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская, в скором будущем на востоке столицы будет проложен новый современный участок улично-дорожной сети. Отрезок дороги составит 400 метров.

Речь идет о Богородском районе Москвы. Княжевская обратила отдельное внимание на то, что возведение дорожного покрытия будет произведено за счет частных инвестиций. Таким образом, будет облагорожен участок, который располагается между Шестым и Третьим проездом Подбельского.

"Инфраструктура позволит организовать новые маршруты и тем самым повысит транспортную доступность всего района", – отдельно отметила Княжевская.

За счет появления нового участка улучшится транспортное сообщение в районе, он будет более эффективно подключен к действующей транспортной системе, что повысит уровень комфорта проживания москвичей.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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