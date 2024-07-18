Андрей Воробьёв: к началу учебного года в Технолицее откроют кампус для преподавателей

Он рассчитан на 50 человек

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил ход строительства кампуса для преподавателей Технолицея им. В.И. Долгих в Истре. Площадь нового кампуса составит 3 тыс. кв. м, и его планируется открыть к началу учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.



Сейчас на территории образовательного кластера, созданного при поддержке нацпроекта "Образование", функционируют школа на 960 мест, детский сад на 320 воспитанников, стадион на 500 мест, а также детские игровые и спортивные площадки.

"Мы стараемся создавать все условия для учителей и для тех, кто приезжает в Подмосковье учиться из регионов. Сдать первый кампус для преподавателей Технолицея планируют к началу учебного года. Два других кампуса для проживания ребят прошу строителей подготовить к концу года",

– отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Преподавательский кампус рассчитан на 50 человек и включает 37 одно-, двух– и трёхместных номеров. Готовность объекта составляет 85%. В нем сделают полноценные квартиры с кухнями и всей необходимой бытовой техникой.

При этом в строительстве используются отечественные материалы и современные системы, включая вентиляцию, дымоудаление, центральное кондиционирование и замки, работающие по отпечатку пальца.

В 2023 году в Технолицей поступили одарённые дети из 17 субъектов России. В новом учебном году образовательный кластер в Истре примет 950 ребят.

В Технолицее действует билингвальная образовательная среда, обучение ведётся на русском и английском языках, также изучается китайский. Среди педагогов 26 носителей языка из разных стран и выпускники ведущих российских вузов.