Андрей Воробьёв: к началу учебного года в Технолицее откроют кампус для преподавателей

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил ход
строительства кампуса для преподавателей Технолицея им. В.И. Долгих в Истре.
Площадь нового кампуса составит 3 тыс. кв. м, и его планируется открыть к
началу учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства
Подмосковья.
Сейчас на территории образовательного кластера, созданного при поддержке нацпроекта "Образование", функционируют школа на 960 мест, детский сад на 320 воспитанников, стадион на 500 мест, а также детские игровые и спортивные площадки.
"Мы стараемся создавать все условия для учителей и для тех, кто приезжает в Подмосковье учиться из регионов. Сдать первый кампус для преподавателей Технолицея планируют к началу учебного года. Два других кампуса для проживания ребят прошу строителей подготовить к концу года",
– отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Преподавательский кампус рассчитан на 50 человек и включает 37 одно-, двух– и трёхместных номеров. Готовность объекта составляет 85%. В нем сделают полноценные квартиры с кухнями и всей необходимой бытовой техникой.
При этом в строительстве используются отечественные материалы и современные системы, включая вентиляцию, дымоудаление, центральное кондиционирование и замки, работающие по отпечатку пальца.
В 2023 году в Технолицей поступили одарённые дети из 17 субъектов России. В новом учебном году образовательный кластер в Истре примет 950 ребят.
В Технолицее действует билингвальная образовательная среда, обучение ведётся на русском и английском языках, также изучается китайский. Среди педагогов 26 носителей языка из разных стран и выпускники ведущих российских вузов.
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