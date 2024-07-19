Княжевская: в районе Выхино-Жулебино обновят кабельные линии

Это позволит повысить надежность энергоснабжения

Столичные власти одобрили проект по реконструкции кабельной линии в районе Выхино-Жулебино. Как рассказала Юлиана Княжевская – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, реконструкция кабельной линии напряжением 220 киловольт пройдет на участках ТЭЦ 22 – Восточная и Чагино – Жулебино.



"Реконструкция кабельных линий на данном участке прежде всего позволит повысить надежность энергоснабжения городской инфраструктуры, а также обеспечить бесперебойную работу объектов жилищно-коммунального хозяйства",

– отметила Княжевская.

Как пояснил, в свою очередь первый заместитель генерального директора – главный инженер компании "Россети Московский регион" Дмитрий Гвоздев, в ходе реконструкции кабельных линий будет произведена замена маслонаполненного кабеля на более современный и экологичный с изоляцией из сшитого полиэтилена.

"Такие кабели отличаются высокой надежностью и экологичностью, а также позволяют снизить расходы на эксплуатацию и ремонт электросетей. Общая протяженность участков обновляемой линии составит пять километров",

– подчеркнул Гвоздев.

Столичные власти тщательно следят за своевременным обновлением кабельных сетей города. При реализации данной программы, которую поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, крайне важно оценивать эксплуатационный срок на кабельных линиях, чтобы своевременно планировать ремонт и замену оборудования.