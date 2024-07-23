Андрей Воробьев доложил правительству о результатах цифровой трансформации Подмосковья

Андрей Воробьев доложил правительству о результатах цифровой трансформации Подмосковья
Фото: Александра Степанова
В регионе реализуется более 30 проектов с использованием ИИ в социальной сфере

Под руководством заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко прошло заседание подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации. В нем принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мы активно формируем новый нацпроект "Экономика данных". И важно корректно финализировать и обобщить результаты его предшественника – национального проекта "Цифровая экономика",

– заявил Дмитрий Григоренко.

На заседании обсуждали итоги национального проекта "Цифровая экономика РФ". Губернатор Подмосковья отметил, что в регионе реализуется более 30 проектов с использованием искусственного интеллекта в социальной сфере, ЖКХ и здравоохранении.

"ИИ помогает нам контролировать чистоту во дворах, незаконный сброс строительного мусора и т.д. А в прошлом году мы начали использовать GigaChat для отработки обращений граждан по социальной тематике – это проект, который мы реализуем совместно со Сбером. Все это не только делает жизнь людей проще и позволяет экономить ресурсы, но и помогает в управлении таким большим регионом",

– подчеркнул Андрей Воробьев.

Как отметил губернатор Подмосковья, регион ежегодно передаёт в федеральные органы власти 1,5 тысячи видов отчётов, из которых 187 - на бумаге. Кроме того, Московская область предложила создать цифровую витрину данных, из которой любое ведомство может получить необходимую информацию. На данный момент это предложение рассматривается Минцифры и Минэкономразвития РФ.

По оценке властей Подмосковья, создание единой государственной платформы сбора больших данных позволит субъектам не дублировать обучение ИИ-моделей и поддерживать актуальную базу знаний. Это также позволит субъектам РФ быстро обмениваться опытом.

"Важно, чтобы остальные инициативы также нашли отражение в региональных программах и показателях. В частности, в сфере ЖКХ – электронные платежки за ЖКУ, перевод в цифру эксплуатационной документации на котельные, хранение данных регоператоров в цифровой системе. Все они были поддержаны профильными ведомствами и находятся на проработке", – подытожил Воробьев.

Стоит отметить, что Московская область предложила еще две инициативы по переходу от бумаги к цифре. Так, законопроект по цифровым архивам находится на рассмотрении в Госдуме, а инициатива заключения электронных договоров по газу уже поддержана Минстроем РФ и прорабатывается Минцифры РФ.

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