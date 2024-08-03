Андрей Воробьёв: аграрии Подмосковья получили 8 тысяч гектаров земли в прошлом году

В рамках мероприятия впервые пройдет Сырный чемпионат России

В деревне Дубровское под Истрой стартовал девятый фестиваль фермерской продукции, организованный правительством Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут обсудили с производителями ключевые вопросы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства.



Ключевыми темами обсуждения стали реализация продукции, подготовка кадров, развитие агротуризма, маркировка продуктов, следует из сообщения правительства Подмосковья.

При этом особое внимание уделили теме перевода сельскохозяйственных земель в другие категории, такие как ИЖС и СНТ, что подразумевает существенные затраты. Эти средства будут направлены на развитие сельского хозяйства.

"С 2014 года мы ежегодно вводим в оборот от 20 до 40 тысяч гектаров залежных земель и планируем продолжать эту работу. На данный момент осталось ввести 185 тысяч гектаров. Если фермеры обращаются к нам, мы помогаем им подобрать и оформить подходящий участок. За прошлый год нашим аграриям было предоставлено более 8 тысяч гектаров земли", – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Воробьёв также напомнил о введении нулевой ставки по единому сельхозналогу, которая будет действовать до 2026 года. В прошлом году налоговой льготой воспользовались 300 хозяйств, в том числе 180 фермеров.

Кроме того, за пятилетний период действия льготы производство молока, картофеля и яиц увеличилось в регионе в 1,5 раза, а масличных и зерновых культур – в 3 раза.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила значительное развитие фермерских сыроварен в России после введения продовольственного эмбарго. В этом году фестиваль собрал рекордное количество участников – 280 фермеров и производителей из 51 региона России и других стран.

"Фестиваль предоставляет возможность жителям Московской области и Москвы познакомиться с продукцией из разных регионов, что подчеркивает многогранность нашей страны", – заявила Оксана Лут.

В рамках мероприятия впервые пройдет Сырный чемпионат России, где профессиональные сыровары будут соревноваться за звание лучшего в стране. Фестиваль продлится в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".