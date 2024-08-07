Андрей Воробьев: Подмосковье примет детей из Курской области

Андрей Воробьев: Подмосковье примет детей из Курской области
Фото: пресс-служба правительства Подмосковья
Для перевозки ребят подготовлены автобусы и группы сопровождающих медиков и соцработников

Московская область примет детей из Курской области на фоне обострения ситуация на российско-украинском приграничье. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Для детей из Курской области у нас есть загородные оздоровительные лагеря с комфортными условиями проживания и пятиразовым питанием. Они смогут находиться в Подмосковье столько, сколько потребуется. При необходимости организуем обучение в местных школах или в пунктах временного размещения",

– заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Для размещения детей в Подмосковье подготовлено более 400 мест в детских лагерях. Перевозить детей будут 15 автобусов в сопровождении медиков и соцработников.

Министерство здравоохранения Московской области уже формирует бригаду сопровождающих фельдшеров.

Напомним, что бои в Суджанском районе Курской области идут второй день. По сообщению российского Минобороны, "операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается".

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