Губернатор Подмосковья посетил эвакуированных жителей Курской области

Губернатор Подмосковья посетил эвакуированных жителей Курской области
Фото: Александра Степанова
В Подмосковье также запущена горячая линия для пострадавших и их родственников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев посетили лагерь "Звонкие голоса" в Клину, где находится 131 эвакуированный житель Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Подмосковье предоставило более 400 мест для детей и взрослых, вынужденно покинувших приграничные районы Курской области. Их разместили в четырех детских лагерях региона – "Звонких голосах" и "Горизонте" в Клину, "Роднике" в Пушкино и Егорьевском Добром доме.

"Мы находимся в тесном контакте с губернатором Курской области, отправили в этот регион первые 15 автобусов, чтобы привезти людей, которые нуждаются в помощи. К нам приехали 424 жителя: это 330 детей, порядка 50 человек, которые их сопровождают, и еще 48 пожилых людей", – прокомментировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В лагере "Звонкие голоса" сейчас находятся 131 человек, включая 101 ребёнка. По словам полномочного президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева, в лагерях созданы комфортные условия для проживания. Вынужденно эвакуированным предоставили пятиразовое питание, медицинскую помощь и досуговую программу.

"Такая работа ведётся по всей стране, и Московская область принимает значительную часть эвакуированных", – подчеркнул Щеголев.

Жители Курской области могут оставаться в Подмосковье столько, сколько потребуется. Таково решение команды губернатора Московской области.

Для эвакуированных детей предусмотрено обучение в школах или прямо в местах временного размещения. В Подмосковье также запущена горячая линия для пострадавших и их родственников.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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