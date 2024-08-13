Княжевская: в Бескудниковском районе построят дом по программе реновации

Княжевская: в Бескудниковском районе построят дом по программе реновации
Фото: www.unsplash.com
Новая многоэтажка появится в благоустроенном районе

В Бескудниковском районе российской столицы построят новый многоквартирный дом в рамках реализации программы реновации. Как сообщила глава городского комитета по градостроительству Юлиана Княжевская, под этот проект уже выпустили градостроительный план земельного участка, его площадь составляет 0,25 га, адрес: Дмитровское шоссе, земельный участок 151/2.

"Новостройка предельной площадью 16,5 тысячи квадратных метров появится на севере столицы в шаговой доступности от станции метро "Лианозово", – отметила председатель Москомархитектуры.

Княжевская обратила особое внимание на то, что северные районы Белокаменной в последнее время стали быстрыми темпами развиваться. За несколько лет на севере города появились девять новых станций метро, а также были возведены комфортабельные вокзалы – внешний вид района меняется на глазах, появляется все больше современных кварталов для жизни и работы.

С дополнительными сведениями о программе реновации  можно ознакомиться по ссылке. Также на портале размещена информация о квартирах и домах по программе.

В российской столице данная программа была утверждена летом 2017 года, она коснулась порядка миллиона жителей Белокаменной. Москва остается одним из лидирующих регионов по темпам и объемам строительства жилых кварталов.

Источник: Мos.ru ✓ Надежный источник

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