Княжевская: в Бескудниковском районе построят дом по программе реновации

Новая многоэтажка появится в благоустроенном районе

В Бескудниковском районе российской столицы построят новый многоквартирный дом в рамках реализации программы реновации. Как сообщила глава городского комитета по градостроительству Юлиана Княжевская, под этот проект уже выпустили градостроительный план земельного участка, его площадь составляет 0,25 га, адрес: Дмитровское шоссе, земельный участок 151/2.



"Новостройка предельной площадью 16,5 тысячи квадратных метров появится на севере столицы в шаговой доступности от станции метро "Лианозово", – отметила председатель Москомархитектуры.

Княжевская обратила особое внимание на то, что северные районы Белокаменной в последнее время стали быстрыми темпами развиваться. За несколько лет на севере города появились девять новых станций метро, а также были возведены комфортабельные вокзалы – внешний вид района меняется на глазах, появляется все больше современных кварталов для жизни и работы.

С дополнительными сведениями о программе реновации можно ознакомиться по ссылке. Также на портале размещена информация о квартирах и домах по программе.

В российской столице данная программа была утверждена летом 2017 года, она коснулась порядка миллиона жителей Белокаменной. Москва остается одним из лидирующих регионов по темпам и объемам строительства жилых кварталов.