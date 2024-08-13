Андрей Воробьев: Подмосковье получило 350 новых автобусов

Новые автобусы в первую очередь направляются на маршруты с высокой загруженностью

В Московской области благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на маршруты крупнейшего областного перевозчика "Мострансавто" вышли 350 новых автобусов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Как ожидается, это окажет значительное влияние на автопарк компании. Средний возраст ее транспортных средств теперь составляет 4,8 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил важность регулярного обновления подвижного состава.

"Подмосковье ежедневно обслуживает более 1,6 миллиона пассажиров, и удобство и надёжность перевозок являются для нас приоритетом. В прошлом году в муниципалитеты поступили 1,3 тысячи автобусов, и теперь автопарк пополнился ещё 350 единицами крупногабаритного транспорта, который уже обслуживает 160 маршрутов по всему региону, включая Ленинский, Люберцы, Одинцовский, Химки и Балашиху. До конца лета планируется поставить ещё 100 новых автобусов",

– сообщил Воробьёв.

Согласно информации Министерства транспорта Подмосковья, новые автобусы, рассчитанные на перевозку до 100 пассажиров, в первую очередь направляются на маршруты с высокой загруженностью.

Например, на маршруте №367 "Константиново – Москва (м. Домодедовская)" в Ленинском городском округе теперь курсируют 17 новых ЛиАЗов, обслуживающих до 18 тысяч пассажиров ежедневно.

Все новые автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения и оборудованы для маломобильных пассажиров.