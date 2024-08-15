Губернатор Подмосковья анонсировал открытие общественных пространств в Дубне

Губернатор Подмосковья анонсировал открытие общественных пространств в Дубне
Фото: Александра Степанова
Еще одним важным проектом станет запуск части кольцевого веломаршрута «Дубненская кругосветка»

В Дубне до конца года откроют два общественных пространства и новый веломаршрут. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"В прошлом году жители Дубны попросили обустроить улицу Центральную, и мы обещали это сделать. Здесь появится комфортная пешеходная зона с местами для отдыха. Планируем завершить все работы к октябрю", – заявил губернатор Подмосковья Андрй Воробьёв.

Отмечается, что на улице Центральной устанавливаются теневые навесы, скамейки, расширяются тротуары, создается велодорожка, проводится озеленение.

В районе Большая Волга идет благоустройство сквера имени Павла Журавлёва, где реставрируют фонтан и создают площадь перед памятником Журавлёву.

Еще одним важным проектом станет запуск части кольцевого веломаршрута "Дубненская кругосветка". Маршрут длиной 13,1 км планируется открыть осенью.

Также ведутся работы по обновлению пешеходной зоны у ДК "Октябрь", победившей во Всероссийском голосовании в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". На этой территории оборудуют зоны отдыха, озеленение, освещение и видеонаблюдение.

Общественные пространства и веломаршрут в Дубне создаются и обновляются при поддержке нацпроекта "Жилье и городская среда".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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