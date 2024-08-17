В Подмосковье открыли сбор средств для эвакуированных курян и белгородцев

Все желающие могут внести любую сумму

Сбор средств в рамках акции "Доброе дело" в Подмосковье направлен на поддержку вынужденно покинувших Курскую и Белгородскую области людей. О старте сбора сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Московской области.



Как следует из сообщения подмосковного ведомства, собранные средства будут использованы для приобретения одежды для детей, медикаментов и средств личной гигиены.

Желающие могут внести любую сумму, приняв участие в действующих на данный момент в Подмосковье сборах

Напомним, что акция "Доброе дело" действует с 2022 года при поддержке губернатором Московской области Андрея Воробьева. Изначально она была направлена на сбор гуманитарной помощи для зоны СВО.