В Краснопахорском районе выделят участок под объект пищевой промышленности - Княжевская

Площадь нового производства составит 32 тыс. кв. м

Москва выделит в Краснопахорском районе Троицкого административного округа земельный участок под строительство пищевого производственного комплекса. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.



По ее словам, новый проект предусматривает создание современного производственного комплекса. Запуск объекта, который будет оснащен передовым оборудованием, поспособствует развитию местной экономики и созданию новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что площадь пищевого производства составит 32 тыс. кв. м, для строительства будет выделено 4 га земли. Договор аренды планируется заключить на пять лет



В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина, город с 2022 года передает землю в аренду за 1 рубль в год.

"Для этого реализуемый инвестором проект должен приносить пользу столице – на предприятии необходимо выпускать важную для Москвы продукцию и создавать рабочие места для горожан. Так, на производственном комплексе в Краснопахорском районе откроют 300 новых рабочих мест и будут ежегодно производить до 20 млн упаковок готовых блюд",

– подчеркнул Ликсутов.

Масштабный инвестиционный проект (МаИП) – особый статус, который могут получить инвесторы для своих проектов, направленных на развитие инфраструктуры столицы и создание рабочих мест. Участки в рамках МаИП для возведения производственных объектов предоставляются без торгов.

"Сегодня в ТиНАО функционируют уже более 220 крупных, средних и малых промышленных предприятий. Активный рост производства позволяет создавать новые рабочие места. На территории новых округов с момента присоединения их к столице количество рабочих мест увеличилось в 3 раза. Сейчас оно составляет более 290 тысяч", – добавил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что под строительство промышленных предприятий в аренду по льготной ставке уже выделено больше 200 га земли в разных районах города. На них будет создано 25 тысяч новых рабочих мест.