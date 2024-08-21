Губернатор Подмосковья: в новом медцентре имени Рошаля в Красногорске будут лечить 15 тысяч детей в год

В его структуре – 16 стационарных отделений

В подмосковном Красногорске открылся новый детский клинический центр им. Л. Рошаля. На церемонию открытия прибыли президент РФ Владимир Путин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, хирург Леонид Рошаль, заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, полномочный представитель президента в ЦФР Игорь Щеголев.



"Сегодня мы открываем детский клинический центр имени Л.М. Рошаля, который станет важной вехой в развитии здравоохранения Подмосковья. Здесь дети со всей России смогут получать передовую медицинскую помощь на безвозмездной основе", – подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Идея создания центра была поддержана Владимиром Путиным в 2019 году. Его строительство проходило в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - уточнили в правительстве Подмосковья.

Отмечается, что во время визита Путин пообщался с медперсоналом клиники. Ему рассказали, что ежегодно в Московской области рождается около 700 детей с врожденными пороками сердца. Теперь такие операции могут проводиться непосредственно после рождения, что значительно улучшит шансы на успешное лечение.

Заметим, что детский клинический центр имени Л.М. Рошаля станет координирующим учреждением для всех детских медицинских организаций Московской области.

В его структуре – 16 стационарных отделений на 461 койку, 23 операционные и четыре отделения реанимации на 48 коек, включая специализированное отделение для новорожденных.

Центр оснащен вертолетной площадкой для санитарной авиации, что обеспечит быструю доставку пациентов.

Более 1,6 тысячи специалистов будут трудиться в клинике, предоставляя стационарное лечение 15 тысячам детей ежегодно, а также оказывая консультационные и диагностические услуги для 150 тысяч пациентов.