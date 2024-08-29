В новом детском клиническом центре в Подмосковье начнут принимать детей военных

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Соглашение об обеспечении детей участников СВО со всей
страны медицинской помощью в Детском клиническом центре им. Рошаля подписано
между самим центром и фондом "Защитники Отечества". Об этом сообщает
пресс-служба правительства Московской области.
Как следует из сообщения пресс-службы правительства Подмосковья, где недавно открылся новый детский клинический центр, дети военнослужащих смогут получить доступ к высокотехнологической медицинской помощи.
Медицинское учреждение посетили заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева и первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
"Нам очень важно, чтобы дети наших военнослужащих, дети наших героев имели возможность получать медицинскую помощь в таких центрах",
— отметила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
Она также встретилась с женами участников СВО, которые привели детей на прием к специалистам центра.
В центре, оснащенном почти 10 тысячами единиц медицинской техники, включая уникальные аппараты, такие как ангиографы и роботическая система Excellent, будет проводиться до 50 операций в день.
Отмечается, что учреждение рассчитано на более чем 460 коек и оснащено современными технологиями для диагностики и лечения.
"Наш губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что дети со всей России смогут получать здесь лучшую медицинскую помощь бесплатно. Ежегодно свыше 150 тысяч детей будут получать амбулаторную помощь",
– подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.
Стоит отметить, что центр был возведен в рамках национального проекта "Здравоохранение" и призван стать ведущим медицинским комплексом региона, обеспечивающим все направления детской медицины.
Примечательно, что в учреждении будет работать более 500 ведущих специалистов и около 800 человек среднего медицинского персонала.
Ранее это медицинское учреждение в подмосковном Красногорске посетил президент РФ Владимир Путин.
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