В новом детском клиническом центре в Подмосковье начнут принимать детей военных

В центре будет проводиться до 50 операций в день

Соглашение об обеспечении детей участников СВО со всей страны медицинской помощью в Детском клиническом центре им. Рошаля подписано между самим центром и фондом "Защитники Отечества". Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.



Как следует из сообщения пресс-службы правительства Подмосковья, где недавно открылся новый детский клинический центр, дети военнослужащих смогут получить доступ к высокотехнологической медицинской помощи.

Медицинское учреждение посетили заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева и первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

"Нам очень важно, чтобы дети наших военнослужащих, дети наших героев имели возможность получать медицинскую помощь в таких центрах",

— отметила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Она также встретилась с женами участников СВО, которые привели детей на прием к специалистам центра.

В центре, оснащенном почти 10 тысячами единиц медицинской техники, включая уникальные аппараты, такие как ангиографы и роботическая система Excellent, будет проводиться до 50 операций в день.

Отмечается, что учреждение рассчитано на более чем 460 коек и оснащено современными технологиями для диагностики и лечения.

"Наш губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что дети со всей России смогут получать здесь лучшую медицинскую помощь бесплатно. Ежегодно свыше 150 тысяч детей будут получать амбулаторную помощь",

– подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Стоит отметить, что центр был возведен в рамках национального проекта "Здравоохранение" и призван стать ведущим медицинским комплексом региона, обеспечивающим все направления детской медицины.

Примечательно, что в учреждении будет работать более 500 ведущих специалистов и около 800 человек среднего медицинского персонала.

Ранее это медицинское учреждение в подмосковном Красногорске посетил президент РФ Владимир Путин.