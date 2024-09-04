Дальний Восток может стать лидером по приросту атомной генерации

Дальний Восток может стать лидером по приросту атомной генерации
Фото: пресс-служба
Росатом формирует план по развитию атомной генерации на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири

Дальний Восток может возглавить список федеральных округов, где запланировано строительство АЭС малой и средней мощности. Об этом заявил заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям "Росатом" Андрей Никипелов в ходе тематической сессии ВЭФ во Владивостоке.

По словам Никипелова, сегодня в России три региона – Дальний Восток, Урал и Сибирь – демонстрируют высокие темпы роста потребления электроэнергии. И именно Дальневосточный федеральный округ может обеспечить самый большой прирост атомной генерации.

"Дальний Восток очень активно развивается, здесь много ресурсов. Регион остро нуждается в энергетике. Сейчас мы активно прорабатываем план развития энергетики в Якутии, в Приморье. Вероятно, здесь появятся атомные станции, которые позволят региону развиваться за счет "зеленой энергии", 

– рассказал Никипелов.

По оценке специалистов, атомные станции малой мощности – самое эффективное решение для удаленных территорий и промышленных агломераций. АЭС малой мощности – это уникальное "зеленое" решение. Они обладают всеми достоинствами и безопасностью больших АЭС, но при этом на их строительство и ввод в эксплуатацию уходит гораздо меньше времени.

К тому же станции малой мощности быстрее встраиваются в энергосистему, не требуют развитых сетей, а также являются модульными, что оптимально с точки зрения оперативного увеличения или снижения мощности.

Сегодня "Росатом" предлагает рынку две модификации таких станций – наземную (АСММ) и плавучую (ПАТЭС). Первая в мире плавучая станция "Академик Ломоносов" успешно эксплуатируется уже почти пять лет.

"На данный момент все основные компоненты атомных станций – это для нас серийный продукт, который мы применяем и на атомных ледоколах, и на АЭС",

– отметил Никипелов в ходе сессии.

Согласно "Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года", вынесенной для общественного обсуждения, "Росатом" планирует построить в России 37 новых атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности. На Дальнем Востоке до 2042 года предполагается ввод в эксплуатацию пяти малых и средних АЭС общей мощностью около 3 ГВт.

"Росатом" уделяет значительное внимание разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. Ранее стало известно, что корпорация утилизировала более 200 атомных судов и подлодок.

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