Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новую линию метро Москвы

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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новую линию метро. Старт первому участку Троицкой линии был дан в формате видеоконференции из концертного зале "Зарядье", где началось торжественное мероприятие в честь 877-летия Москвы.
Длина первого участка Троицкой линии метрополитена – станций "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская", составляет 8,3 км.
Первый пусковой участок новой линии улучшил обслуживание около миллиона жителей Москвы. Из них более 800 тыс. человек, проживающих в московских районах Обручевский, Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка (пос. Мосрентген), получили метро в пешей доступности.
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