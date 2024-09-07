Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новую линию метро Москвы

Длина первой части Троицкой линии составляет более 8 км

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новую линию метро. Старт первому участку Троицкой линии был дан в формате видеоконференции из концертного зале "Зарядье", где началось торжественное мероприятие в честь 877-летия Москвы.

Длина первого участка Троицкой линии метрополитена – станций "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская", составляет 8,3 км.

Первый пусковой участок новой линии улучшил обслуживание около миллиона жителей Москвы. Из них более 800 тыс. человек, проживающих в московских районах Обручевский, Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка (пос. Мосрентген), получили метро в пешей доступности.