Княжевская: оформлен план участка для возведения дома по программе реновации на Зеленом проспекте

Дом появится вблизи станции метро "Перово"

Оформлен градостроительный план земельного участка для возведения жилого дома по программе реновации на востоке столицы, сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.



Новостройка появится в пешей доступности от станции метро "Перово" по адресу: Зеленый проспект, земельный участок 39А, площадь дома составит 68,6 тысячи квадратных метров.

"В рамках программы реновации практически для каждого района утверждается проект планировки территорий, в котором предусмотрено поэтапное развитие социальной и транспортной инфраструктуры",

– подчеркнула Княжевская.

Районы, где активно обновляется жилой фонд по программе реновации, обретают современный облик и новое наполнение, в них создается комфортная и разнообразная среда для жизни.

Программу реновации жилья утвердили в августе 2017 года. Она коснется около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва – один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза – с трех миллионов до пяти – семи миллионов квадратных метров в год.