Княжевская: оформлен план участка для возведения дома по программе реновации на Зеленом проспекте

Княжевская: оформлен план участка для возведения дома по программе реновации на Зеленом проспекте
Фото: Максим Мишин / АГН "Москва"
Дом появится вблизи станции метро "Перово"

Оформлен градостроительный план земельного участка для возведения жилого дома по программе реновации на востоке столицы, сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Новостройка появится в пешей доступности от станции метро "Перово" по адресу: Зеленый проспект, земельный участок 39А, площадь дома составит 68,6 тысячи квадратных метров.

"В рамках программы реновации практически для каждого района утверждается проект планировки территорий, в котором предусмотрено поэтапное развитие социальной и транспортной инфраструктуры",

– подчеркнула Княжевская.

Районы, где активно обновляется жилой фонд по программе реновации, обретают современный облик и новое наполнение, в них создается комфортная и разнообразная среда для жизни.

Программу реновации жилья утвердили в августе 2017 года. Она коснется около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва – один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза – с трех миллионов до пяти – семи миллионов квадратных метров в год. 

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