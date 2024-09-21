На Куликовом поле показали реконструкцию исторической битвы

Мероприятия прошли в честь 644-й годовщины военного события

В Тульской области отметили День воинской славы России. 644 года назад здесь произошло великое событие – объединенные русские войска во главе с полководцем Дмитрием Донским разгромили воинов Мамая. Реконструкция исторической битвы стала центральным событием праздника на Куликовом поле.

"Именно здесь, на тульской земле, почти шесть с половиной веков назад с победы войска князя Дмитрия Донского над армией Золотой орды началось освобождение Руси и объединение русских земель в большое сильное государство. И сегодня наши воины, участвующие в специальной военной операции, достойно продолжают ратные традиции предков. Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество, отвагу и стальной характер, защищая интересы России. Наша задача – сохранить и приумножить память о подвигах предков, передать ее подрастающему поколению",

– обратилась гостям и участникам мероприятия заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она напомнила, что в 2030 году регион ждет масштабное празднование 650-летия Куликовской битвы. К этой дате планируется создать на Куликовом поле современный музейно-туристический кластер мирового уровня. Часть работ уже выполнена, сообщила замгубернатора.

21 сентября у мемориала на Красном холме состоялась лития по воинам, павшим за Отечество во все времена. Собравшиеся возложили цветы. После красочной реконструкции эпизода средневекового сражения гости смогли посетить интерактивные площадки, рассмотреть исторические костюмы и оружие, узнать о быте воинов XIV века.