Более 5 тысяч детей получили помощь в подмосковном Центре Рошаля

С конца августа специалисты Центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске приняли свыше 5 тысяч маленьких пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

"С момента открытия клинико-диагностического центра консультацию наших специалистов получили уже более 5 тыс. маленьких пациентов. Отрадно отметить, что за медицинской помощью к нам обращаются не только жители Московской области, но и других регионов РФ. На прошлой неделе мы провели первую операцию в стационаре центра. Кроме того, начал работу центр критических состояний, который позволяет координировать оказание медпомощи детскому населению в тяжелом состоянии", – заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Центр имени Рошаля открылся в Подмосковье благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Он предоставляет консультации узкопрофильных врачей всем гражданам России вне зависимости от региона рождения.

Согласно планам правительства Подмосковья, ежегодно в Центре будут оказывать стационарную помощь 15 тысячам детей, амбулаторную – 150 тысячам.