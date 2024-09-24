Княжевская: новостройка по программе реновации появится на проспекте Вернадского

Качество жизни в Златоглавой продолжает расти

Современный жилой квартал в скором времени будет возведен на проспекте Вернадского в западной части российской столицы. Комплекс построят в рамках программы реновации. Такой важной информацией с общественностью поделилась глава столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Отдельно отмечается, что под застройку выпущен градостроительный проект участка в 0,64 гектара, расположенного по адресу: проспект Вернадского, участок 83. Общая площадь новостройки составит 44,7 тысячи "квадратов".

"Москвичи получат новые квартиры в современном доме в районе с благоприятной экологической средой и обновленной инфраструктурой", – обратила особое внимание Княжевская.

Все дополнительные сведения и детали проекта реновации в российской столице размещены в общем доступе на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах, участвующих в масштабном проекте, можно узнать на сайте.

Программа реновации, утвержденная в летом 2017 года, затрагивает около миллиона жителей Белокаменной и включает переселение из 5176 домов. Только в прошлом году в столице передали под переезд 59 новых домов, что позволило переселить более 47 тысяч человек. Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин дал поручение повысить темпы реализации программы реновации.

Москва остается одним из лидеров среди регионов нашей страны по темпам и объемам строительства.