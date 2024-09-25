В Московской области появился Союз улитководов

Первый в России Союз улитководов создали в Подмосковье, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Его основателем стал подмосковный фермер Сергей Балаев, говорится в сообщении ведомства. Хозяйство Балаева расположено в Коломенском округе Московской области.

Отмечается, что Союз улитководов объединит отечественных производителей улиток. Он также будет оказывать информационную и технологическую поддержку фермерам.

По данным Минсельхозпрода Подмосковья, в регионе на данный момент работает около шести специализирующихся на разведении улиток хозяйств.

Привлечение гурманов со всей России в Подмосковье соответствует задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Напомним, что разведение улиток стало официальной частью сельскохозяйственной деятельности в России четыре года назад.