Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Заместитель губернатора Тульской области Наталья Аникина провела совещание по организации адаптивных игровых площадок, которые подходят для детей с ограниченными возможностями. На встрече присутствовала мама ребенка-инвалида, которая ранее на личном приеме у главы региона Дмитрия Миляева обратила его внимание на необходимость повсеместного размещения инклюзивных детских площадок.
На совещании у замглавы регионального правительства были представлены примеры площадок, которые могут использоваться детьми с ограниченными возможностями, а также игровое оборудование, которое способствует развитию мышления и различных органов чувств детей, в том числе с тактильными и звуковыми элементами.
Такие площадки в Тульской области уже есть. В частности, они обустраиваются в Щекине и Ефремове на пространствах, вошедших в нацпроект "Жильё и городская среда".
"Элементы, которые у нас используются при обустройстве площадок в районах Тульской области, подходят для ребят с ограниченными возможностями. Работа проводился очень большая. Важно, чтобы родители знали, что у нас есть такие площадки",
– сказала Наталья Аникина. Но важно, чтобы соответствующее оборудование появилось во всех городских парках. В связи с этим замгубернатора поручила региональному правительству совместно с общественными организациями разработать рекомендации по обустройству инклюзивных площадок.
Власти Незалежной продолжают наглеть
В Киеве придумали, как одержать "победу" в такой ситуации