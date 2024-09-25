В Тульской области создают игровые площадки для детей с ограниченными возможностями

Оборудованием с адаптивными элементами оснастят не только новые пространства, но и действующие площадки

Заместитель губернатора Тульской области Наталья Аникина провела совещание по организации адаптивных игровых площадок, которые подходят для детей с ограниченными возможностями. На встрече присутствовала мама ребенка-инвалида, которая ранее на личном приеме у главы региона Дмитрия Миляева обратила его внимание на необходимость повсеместного размещения инклюзивных детских площадок.

На совещании у замглавы регионального правительства были представлены примеры площадок, которые могут использоваться детьми с ограниченными возможностями, а также игровое оборудование, которое способствует развитию мышления и различных органов чувств детей, в том числе с тактильными и звуковыми элементами.

Такие площадки в Тульской области уже есть. В частности, они обустраиваются в Щекине и Ефремове на пространствах, вошедших в нацпроект "Жильё и городская среда".

"Элементы, которые у нас используются при обустройстве площадок в районах Тульской области, подходят для ребят с ограниченными возможностями. Работа проводился очень большая. Важно, чтобы родители знали, что у нас есть такие площадки",

– сказала Наталья Аникина. Но важно, чтобы соответствующее оборудование появилось во всех городских парках. В связи с этим замгубернатора поручила региональному правительству совместно с общественными организациями разработать рекомендации по обустройству инклюзивных площадок.