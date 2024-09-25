В Тульской области создают игровые площадки для детей с ограниченными возможностями

В Тульской области создают игровые площадки для детей с ограниченными возможностями
Фото: Никеричев Андрей/ АГН Москва
Оборудованием с адаптивными элементами оснастят не только новые пространства, но и действующие площадки

Заместитель губернатора Тульской области Наталья Аникина провела совещание по организации адаптивных игровых площадок, которые подходят для детей с ограниченными возможностями. На встрече присутствовала мама ребенка-инвалида, которая ранее на личном приеме у главы региона Дмитрия Миляева обратила его внимание на необходимость повсеместного размещения инклюзивных детских площадок.

На совещании у замглавы регионального правительства были представлены примеры площадок, которые могут использоваться детьми с ограниченными возможностями, а также игровое оборудование, которое способствует развитию мышления и различных органов чувств детей, в том числе с тактильными и звуковыми элементами.

Такие площадки в Тульской области уже есть. В частности, они обустраиваются в Щекине и Ефремове на пространствах, вошедших в нацпроект "Жильё и городская среда".

"Элементы, которые у нас используются при обустройстве площадок в районах Тульской области, подходят для ребят с ограниченными возможностями. Работа проводился очень большая. Важно, чтобы родители знали, что у нас есть такие площадки",

– сказала Наталья Аникина. Но важно, чтобы соответствующее оборудование появилось во всех городских парках. В связи с этим замгубернатора поручила региональному правительству совместно с общественными организациями разработать рекомендации по обустройству инклюзивных площадок.

Источник: Сайт правительства Тульской области ✓ Надежный источник

Киев выкатил союзникам жесткий ультиматум по "плану победы"

Власти Незалежной продолжают наглеть

Не только Россия: Зеленский объявил войну еще двум странам

В Киеве придумали, как одержать "победу" в такой ситуации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей