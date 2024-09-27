Айсен Николаев: АЭС малой мощности - спасение для Якутии

АСММ решит проблему энергоснабжения поселков в Арктике и других северных труднодоступным территориях

Проект атомных станций малой мощности (АСММ), который реализует Росатом на территории республики Саха, способствует эффективному решению экономических проблем региона без ущерба для экологии. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев, выступая на сессии "Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего" в рамках Российской энергетической недели.



Николаев напомнил, что в Якутии много населенных пунктов, расположенных в труднодоступных местах. Для бесперебойного снабжения топливом приходится делать запасы на годы вперед. К примеру, сейчас туда заводится дизельное топливо с расчетом на зиму 2026-27 г.г. Естественно, это не способствует экономическому росту в регионе. Для развития необходима надежная, четкая система электроснабжения.

"Проект атомных станции малой мощности для нас – это спасение и возможность развиваться. Сейчас мы с Росатом реализуем проект первой в мире наземной атомной станции малой мощности. Будет два реактора по 55 МВт. В поселке Усть-Кульга такая атомная станция строится, она будет предназначена для энергоснабжения крупнейшего золоторудного месторождения Кучюс, других месторождений и энергоснабжения арктических поселков. Это дает нам возможность отодвинуть горизонты экономического планирования уже не на десятки, а на сотни лет", – рассказал Айсен Николаев.

Первую в мире наземную АСММ в Якутии планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Там установят ледокольный реактор РИТМ-200Н, оснащенный комплексом экологически ориентированных технологий: активных и пассивных систем безопасности.

АЭС малой мощности являются логическим продолжением концепций доступности и экологической безопасности атомной энергии, отраженных в энергетической стратегии России до 2030 года.