Глава Росатома: переход на замкнутый ядерный цикл сделает атомную энергетику безопасной

Глава Росатома: переход на замкнутый ядерный цикл сделает атомную энергетику безопасной
Фото: www.unsplash.com
Вероятность аварий при безотходном использовании ядерного топлива полностью исключена

Россия переходит на атомную энергетику нового, четвертого, поколения, которая подразумевает безотходное использование ядерного топлива. Это позволит решить те экологические, экономические и технологические проблемы, которые допустимы сегодня. Об этом рассказал глава Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на панельной дискуссии "Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего" в рамках Российской энергетической недели.

По словам Лихачева, полное вовлечение отработавшего ядерного топлива в замкнутым ядерный топливный цикл (ЗЯТЦ) означает даже теоретическое отсутствие вероятности аварий и снижение до естественного минимума радиационного воздействия на окружающую среду. Поэтому в планах Росатома – масштабировать промышленную эксплуатацию проектов с ЗЯТЦ.

"Создание в практической коммерческой эксплуатации атомной энергетики IV поколения – это решение экологических, экономических, технологических проблем, которые еще стоят. <…> Никаких захоронений отработавших высокоактивных ядерных материалов не планируется, все они так или иначе будут вовлечены ядерный топливный цикл",

– пояснил глава Росатома, отметив, что безотходный топливный цикл позволит сформировать экономическую конъюнктуру, которая будет основываться на инновациях ядерной энергетики.

Сегодня Россия является лидером в сфере промышленной эксплуатации новейших ядерных технологий: ректоров на быстрых нейтронах (БН-800 на базе Белоярской АЭС), плавучих (ПАТЭС "Академик Ломоносов") и наземных энергоблоков малой мощности, ректоров на свинцовом теплоносителе ("БРЕСТ").

Параллельно с инновационными разработками в энергетической сфере Росатом продолжает работу над стратегией увеличения доли атомной генерации в энергобалансе России на четверть к 2045 году. Как сообщалось ранее, лидером по приросту атомной генерации может стать Дальний Восток. Увеличение атомной генерации планируется также в Центральной России, на Урале, в Сибири.

Для достижения поставленных задач Госкорпорация Росатом намерена до 2042 года ввести в эксплуатацию 11 новых АЭС в семи регионах России, а также заменить старые энергоблоки.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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