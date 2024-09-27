Глава Росатома: переход на замкнутый ядерный цикл сделает атомную энергетику безопасной

Вероятность аварий при безотходном использовании ядерного топлива полностью исключена

Россия переходит на атомную энергетику нового, четвертого, поколения, которая подразумевает безотходное использование ядерного топлива. Это позволит решить те экологические, экономические и технологические проблемы, которые допустимы сегодня. Об этом рассказал глава Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на панельной дискуссии "Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего" в рамках Российской энергетической недели.



По словам Лихачева, полное вовлечение отработавшего ядерного топлива в замкнутым ядерный топливный цикл (ЗЯТЦ) означает даже теоретическое отсутствие вероятности аварий и снижение до естественного минимума радиационного воздействия на окружающую среду. Поэтому в планах Росатома – масштабировать промышленную эксплуатацию проектов с ЗЯТЦ.

"Создание в практической коммерческой эксплуатации атомной энергетики IV поколения – это решение экологических, экономических, технологических проблем, которые еще стоят. <…> Никаких захоронений отработавших высокоактивных ядерных материалов не планируется, все они так или иначе будут вовлечены ядерный топливный цикл",

– пояснил глава Росатома, отметив, что безотходный топливный цикл позволит сформировать экономическую конъюнктуру, которая будет основываться на инновациях ядерной энергетики.

Сегодня Россия является лидером в сфере промышленной эксплуатации новейших ядерных технологий: ректоров на быстрых нейтронах (БН-800 на базе Белоярской АЭС), плавучих (ПАТЭС "Академик Ломоносов") и наземных энергоблоков малой мощности, ректоров на свинцовом теплоносителе ("БРЕСТ").

Параллельно с инновационными разработками в энергетической сфере Росатом продолжает работу над стратегией увеличения доли атомной генерации в энергобалансе России на четверть к 2045 году. Как сообщалось ранее, лидером по приросту атомной генерации может стать Дальний Восток. Увеличение атомной генерации планируется также в Центральной России, на Урале, в Сибири.

Для достижения поставленных задач Госкорпорация Росатом намерена до 2042 года ввести в эксплуатацию 11 новых АЭС в семи регионах России, а также заменить старые энергоблоки.