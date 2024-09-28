В библиотеках Подмосковья открыты курсы по изучению 12 иностранных языков

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Более 150 библиотек Московской области предлагают курсы по
изучению иностранных языков для детей и взрослых. Об этом сообщили в
Министерстве культуры и туризма региона.
В ведомстве отметили, что жители могут выбрать из 12 языков, включая европейские и восточные, такие как китайский, японский, корейский и арабский.
По данным Минкульта Подмосковья, особой популярностью пользуются восточные языки. Так, в Щелковской библиотеке проводят занятия по японскому языку, а библиотеки в Протвино и Сергиевом Посаде предлагают курсы китайского языка и культуры.
Кроме того, в Раменском открыт разговорный клуб для молодежи, изучающей английский.
Ранее сообщилось об открытии 17 модельных библиотек в Подмосковье за последние четыре года. Функционал библиотек в регионе постоянно совершенствуется в соответствии с задачами нацпроекта "Культура".
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