В библиотеках Подмосковья открыты курсы по изучению 12 иностранных языков

В Раменском же открыт разговорный клуб для молодежи, изучающей английский

Более 150 библиотек Московской области предлагают курсы по изучению иностранных языков для детей и взрослых. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.



В ведомстве отметили, что жители могут выбрать из 12 языков, включая европейские и восточные, такие как китайский, японский, корейский и арабский.

По данным Минкульта Подмосковья, особой популярностью пользуются восточные языки. Так, в Щелковской библиотеке проводят занятия по японскому языку, а библиотеки в Протвино и Сергиевом Посаде предлагают курсы китайского языка и культуры.

Кроме того, в Раменском открыт разговорный клуб для молодежи, изучающей английский.

Ранее сообщилось об открытии 17 модельных библиотек в Подмосковье за последние четыре года. Функционал библиотек в регионе постоянно совершенствуется в соответствии с задачами нацпроекта "Культура".