Тест на знание географии: справятся любители путешествий

Тест на знание географии: справятся любители путешествий
Фото: www.unsplash.com
Сделайте паузу на пару минут и потренируйте мозг
Проверить свои знания о самых удивительных уголках планеты предлагаем с помощью нового теста по географии. Любителям путешествий предстоит ответить на вопросы о важных событиях при открытии новых территорий. Помните ли вы, когда произошло первое в истории человечества кругосветное плавание? А кто командовал этой захватывающей авантюрой?

Тест охватывает разнообразные темы. Это отличная возможность освежить память и узнать что-то новое о мире. Сможете ли вы пройти испытание и доказать, что являетесь настоящим экспертом по географии? Попробуйте и узнаете!

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

"Западные лузеры": хамский выпад Бербок против Путина получил едкий ответ

В Европе привыкли вешать всех собак на нашего президента

"Крыса в бункерах": раскрыт хитрый план НАТО по атаке России

Альянс не отступит от своих целей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей