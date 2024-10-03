Секс после 50 лет: лайфхаки для страстных ночей

Получать удовольствие можно в любом возрасте

Эксперты в области здоровья и психологии делятся горячими лайфхаками, которые помогут поддерживать активную и насыщенную интимную жизнь после 50 лет. С возрастом важным аспектом сексуальной жизни становится комфорт и взаимное удовольствие, поэтому выбор поз может сыграть ключевую роль. Для пар старше 50 лет специалисты рекомендуют позы, которые позволяют сохранять интимную связь без излишней нагрузки на суставы и мышцы. Вот несколько лучших поз для этого возраста:



Ложки

Партнеры лежат на боку, лицом в одном направлении. Такая поза обеспечивает близость и позволяет поддерживать контакт, не нагружая спину и колени. Она идеальна для тех, кто ищет мягкое и расслабляющее взаимодействие.

Миссионерская поза

Классическая и удобная поза, где партнеры могут контролировать глубину и темп, сохраняя зрительный контакт. При необходимости можно подложить подушку под бедра женщины для дополнительного комфорта.

Женщина сверху

Эта поза позволяет партнерше регулировать темп и интенсивность, снижая нагрузку на мужчину. Женщина может сидеть как лицом к партнеру, так и спиной, выбирая наиболее удобное положение.

Наездница, сидя на стуле

Партнер сидит на стуле, а женщина располагается сверху. Поза помогает сохранить стабильность и позволяет женщине контролировать движения, обеспечивая комфорт и более легкий доступ.

Каждая из этих поз помогает уменьшить физическую нагрузку и обеспечивает большую гибкость в управлении темпом и интенсивностью, создавая комфортные условия для обоих партнеров.

К слову, ранее были названы омерзительные привычки мужчин, которые снижают женское либидо.