На северо-западе Москвы появится дом по программе реновации - Княжевская

На северо-западе Москвы появится дом по программе реновации - Княжевская
Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»
Всего же в программу реновации в СЗАО включены 432 новостройки

Выпущен градостроительный план участка для возведения дома по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.

"Вблизи станции метро “Тушинская” планируется возвести новостройку в рамках обновления жилищного фонда столицы. Предельная площадь дома составит около 18 тысяч квадратных метров",

– уточнила Юлиана Княжевская.

Новый дом появится по адресу: улица Циолковского, владение 3. В непосредственной близости к нему будет находиться большой сквер имени Константина Циолковского, в центральной части которого установлен монументальный памятник – бюст выдающемуся ученому. Это благоустроенная территория с прогулочными дорожками и местами для отдыха, детскими площадками и пространствами для занятий спортом.

Москва остается одним из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза: с трех миллионов до пяти – семи миллионов квадратных метров в год. 

В рамках программы реновации жилого фонда, которую утвердили в августе 2017 года, идет расселение старых домов. Всего программа коснется около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. 

В программу реновации в СЗАО включены 432 новостройки. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы и развитии социальной инфраструктуры на северо-западе столицы. 

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