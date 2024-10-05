В Тюмени назвали лучшего преподавателя среди работников колледжей и профтехучилищ в России

Абсолютным победителем Всероссийского конкурса педагогических работников системы среднего профессионального образования (СПО) "Мастер года – 2024" стал преподаватель Курского автотехнического колледжа Дмитрий Медведев. Финал конкурса состоялся в Тюмени в рамках Большой учительской недели, проходящей в России с 30 сентября по 7 октября. Корреспондент "Утро.ру" присутствовал на церемонии награждения.

"Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь",

– эти слова русского историка Василия Ключевского Дмитрий Медведев сделал своим профессиональным кредо, когда только начинал педагогическую деятельность. Преподавать автодело в колледж пошел не случайно: с одной стороны, он с детства видел, как работает со студентами его мама, с другой, с раннего возраста проводил много времени в гараже с папой.

"Когда пришло время выбирать профессию, я объединил два увлечения и стал преподавателем по специальности "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей" и с удовольствием принял приглашение работать преподавателем в Курском автотехническом колледже, где я учился и где преподает моя жена", – рассказал Дмитрий Медведев.

Свою победу в конкурсе считает итогом коллективной работы и благодарит за помощь и поддержку свою семью, своих студентов, коллег, руководство колледжа и Министерство образования и науки Курской области, которые верили в него. Сам конкурс "Мастер года" Дмитрий считает уникальной площадкой для обмена опытом с единомышленниками.

"Я рад, что являюсь частью уникальной команды мастеров нашей страны, и с большой честью принимаю эстафету победы в этом конкурсе. Дорогие коллеги, уважаемые финалисты! Абсолютного победителя выбрал конкурс, но того, кто оставит след в педагогике, выберет жизнь. Вы все победители, и я поздравляю всех вас!" – сказал Дмитрий Медведев на церемонии награждения.

Ежегодный конкурс "Мастер года" проводится с 2021 г. с целью изучения и внедрения наиболее перспективных педагогических практик в системе СПО, а также для повышения престижа педагогических профессий.

Проходит конкурс в три этапа. В этом году заявку на отборочный тур подали 6228 преподавателей колледжей и мастеров производственного обучения из 89 субъектов Российской Федерации. По итогам конкурсных испытаний, в том числе демонстрации профессиональных компетенций на мастер-классе, в заключительный этап вышли 89 человек.

На финальные испытания и церемонию награждения участники собрались в Тюмени, ведь именно преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин стал "Мастером года" в прошлом году. Все участники, организаторы конкурса – Министерство просвещения России и Общероссийский Профсоюз образования, а также Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, отметили, с какой ответственностью отнеслось правительство Тюменской области к чести проведения финала конкурса, с какой душой здесь принимали участников.

"Нам было очень важно показать не на словах, а на деле, какого уровня признания и уважения заслуживаете все вы – 89 финалистов Всероссийского конкурса "Мастер года",

– отметил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, поздравляя педагогов.

Церемония награждения призеров и победителя конкурса состоялась 2 октября, в День работников системы среднего профессионального образования. Поэтому слова благодарности со сцены звучали в адрес каждого педагога колледжа, техникума и профессионального училища, которые не жалея сил, времени и энергии воспитывают новое поколение российских специалистов в самых разных направлениях.

"Уже в четвертый раз мы проводим этот конкурс и видим, как раз от раза он становится интереснее и динамичнее. Сколько пользы он приносит системе среднего профессионального образования, системе подготовки педагогических кадров для СПО. Хотелось бы поблагодарить каждого участника нашего конкурса. Спасибо вам большое за ту неравнодушную жизненную позицию, которой вы придерживаетесь. Спасибо вам за те знания и опыт, которые вы передаете нашим детям!"

– сказал присутствовавший на церемонии первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. Он попросил конкурсантов передать также слава благодарности трудовым коллективам своих техникумов и колледжей за тот труд и душу, которые они вкладывают в работу ради того, чтобы экономика нашей страны росла и укреплялась благодаря молодым квалифицированным кадрам.