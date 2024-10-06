Что по закону запрещено делать во время ремонта

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Существует перечень работ в квартире и частном доме, которые не следует делать во время ремонта. Об этом следует знать до того, как приступать к конкретным действиям. "Утро.ру" рассказывает, какие ремонтные манипуляции запрещены по закону.
Без какого-либо стороннего вмешательства можно проводить косметический ремонт, менять окна и двери, если не требуется изменять проем. Также допускается замена труб без согласования и перемещение электрической плиты. Для газовой нужно особое разрешение.
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