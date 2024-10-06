Что по закону запрещено делать во время ремонта

Что по закону запрещено делать во время ремонта
Фото: unsplash.com
Некоторые действия можно проводить только по предворительному согласованию

Существует перечень работ в квартире и частном доме, которые не следует делать во время ремонта. Об этом следует знать до того, как приступать к конкретным действиям. "Утро.ру" рассказывает, какие ремонтные манипуляции запрещены по закону.

  • Нельзя объединять жилую зону и кухню, если в комнате стоит газовый прибор. 
  • Запрещено устанавливать батареи центрального отопления на балконах.
  • Нельзя демонтировать несущие стены.
  • Присоединение чердака или подвала к жилым помещениям недопустимо.
  • Нельзя проводить манипуляции, которые закроют доступ к вентиляции, водопроводу и прочим инженерным коммуникациям.
  • Не допускается ставить водные теплые полы в многоквартирном доме.
  • Запрещено устанавливать антену или кондиционер на фасаде дома, если нет соответствующего разрещения у УК. В противном случае этот шаг нужно согласовать с соседями.

Без какого-либо стороннего вмешательства можно проводить косметический ремонт, менять окна и двери, если не требуется изменять проем. Также допускается замена труб без согласования и перемещение электрической плиты. Для газовой нужно особое разрешение.

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