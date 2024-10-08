Княжевская: в Люблине построят спорткомплекс с образовательным центром

Княжевская: в Люблине построят спорткомплекс с образовательным центром
Фото: www.unsplash.com
Местные жители получат доступ к современным спортивным и образовательным возможностям

На юго-востоке Москвы, в районе Люблино, планируется строительство нового многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Для реализации проекта был изменен регламент землепользования и застройки на участке площадью 0,96 гектара. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Новый комплекс разместится по адресу: улица Белореченская, владение 2. Его общая площадь составит 8,5 тысячи квадратных метров. Здание будет включать в себя спортивные залы и учебные классы, которые позволят проводить не только тренировки, но и образовательные программы.

"Инфраструктура позволит проводить тренировки и соревнования по различным видам спорта, включая как традиционные командные игры, так и индивидуальные дисциплины. Особое внимание уделено созданию комфортной и безопасной среды для всех возрастных групп – от детей до пожилых людей", – обратила особое внимание Княжевская.

Строительство объекта будет осуществляться за счет инвестора. Новый объект станет важным элементом социальной инфраструктуры района. Местные жители получат доступ к современным спортивным и образовательным возможностям.

Ранее глава столицы Сергей Собянин отмечал важность развития социнфраструктуры в ЮВАО. В планах – возведение поликлиники в Люблине, подстанции скорой помощи в Южнопортовом, а также строительство четырехэтажного культурно-спортивного центра "Печатники" с актовым, спортивным и демонстрационными залами.

Озвучен диагноз стареющего Трампа: есть проблемы с речью

У бизнесмена подозревают когнитивные нарушения

"Через 15 дней война закончится": Боррель сделал громкое заявление об Украине

Он уверен, что Киеву нужно оказывать помощь как можно дольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей