Княжевская: в Люблине построят спорткомплекс с образовательным центром

Местные жители получат доступ к современным спортивным и образовательным возможностям

На юго-востоке Москвы, в районе Люблино, планируется строительство нового многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Для реализации проекта был изменен регламент землепользования и застройки на участке площадью 0,96 гектара. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Новый комплекс разместится по адресу: улица Белореченская, владение 2. Его общая площадь составит 8,5 тысячи квадратных метров. Здание будет включать в себя спортивные залы и учебные классы, которые позволят проводить не только тренировки, но и образовательные программы.

"Инфраструктура позволит проводить тренировки и соревнования по различным видам спорта, включая как традиционные командные игры, так и индивидуальные дисциплины. Особое внимание уделено созданию комфортной и безопасной среды для всех возрастных групп – от детей до пожилых людей", – обратила особое внимание Княжевская.

Строительство объекта будет осуществляться за счет инвестора. Новый объект станет важным элементом социальной инфраструктуры района. Местные жители получат доступ к современным спортивным и образовательным возможностям.

Ранее глава столицы Сергей Собянин отмечал важность развития социнфраструктуры в ЮВАО. В планах – возведение поликлиники в Люблине, подстанции скорой помощи в Южнопортовом, а также строительство четырехэтажного культурно-спортивного центра "Печатники" с актовым, спортивным и демонстрационными залами.