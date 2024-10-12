Костная пластика: кому она необходима и как восстанавливаться после нее?

О результатах процедуры и особенностях реабилитационного периода рассказывает хирург Артур Тумашевич

Показанием для проведения костной пластики являются не только эстетические проблемы, которые необходимо закрыть, но и полное отсутствие зубов, необходимого объема кости для постановки имплантата, дефекты лица, мимики и многие нарушения зубочелюстной системы. Манипуляции, связанные с костной пластикой, требуют ювелирного подхода и принятия грамотных профессиональных решений. О результатах процедуры и особенностях реабилитационного периода рассказывает Артур Тумашевич – стоматолог-терапевт, ортопед и хирург.



Кому нужна костная пластика?

Операция проводится, когда не хватает объема или высоты кости. Эти участки закрываются в боковом отделе на верхней или нижней челюсти. В основном ставятся костные блоки, которые восполняют объемы, а затем выполняется имплантация. При потере кости в боковом отделе на верхней челюсти проводится синус-лифтинг.

Стоит отметить, что манипуляция костной пластики нужна далеко не всегда. Сейчас имеются различные технологии, которые направлены на восстановление атрофированной зубочелюстной системы на имплантатах. Вопрос о том, какую стратегию лечения выбрать, лучше всего обсудить со своим стоматологом.

Большая часть костных пластик – мануально сложные процедуры, которые требуют длительной практики и обучения у известных мэтров. Одного стажа в стоматологии тут недостаточно: можно двадцать лет удалять пациентам зубы, но не иметь нужного опыта. Если вы решились на такой серьезный шаг, важно найти хорошего специалиста в данной области.

Особенности и риски процедуры

Существуют различные виды костной пластики. Некоторые из них малотравматичны и не имеют никаких внешних симптоматических последствий в виде отеков, боли и синяков.

Проводятся также процедуры по увеличению костей в эстетически значимых зонах на верхней и нижней челюстях. Здесь речь идет об отдаленных результатах в сроки от 5 лет. Это всегда травматично, связано с появлением отеков и требует дополнительной подсадки мягких тканей.

Реабилитация после костной пластики

Любая костная пластика приживается достаточно долго – от 6 до 8 месяцев. Чтобы быстрее прийти в норму, необходимо следовать рекомендациям врача. Если не соблюдать предписания специалиста, возможны осложнения – проблемы со швами, травмы слизистой, прорыв костных фрагментов.

1. После вмешательства редко разрешается жевать плотную пищу – пока ткани не восстановились, их нельзя травмировать.

2. Не стоит злоупотреблять курением и алкоголем.

3. Рекомендуется на три недели воздержаться от авиаперелетов (для синус-лифтинга).

4. Нежелательно поднимать тяжести и прикладывать тепло к больному месту.

5. Важно также аккуратно дышать, постараться не чихать и не сморкаться (для синус-лифтинга).

6. Вопрос с гигиеническими процедурами рассматривается в индивидуальном порядке. Их нужно проводить максимально осторожно, в соответствии с рекомендациями врача.

7. Обычно назначается антибиотикотерапия, в некоторых случаях выписывают дополнительное лечение – гормональные, противовоспалительные, антигистаминные препараты. Это помогает снять отек и воспаление, восстановить кровоснабжение, активировать процессы регенерации.

Грамотная проведенная манипуляция позволяет значительно улучшить эстетические показатели. Однако пациент должен понимать, что костные пластики – работа на перспективу. Не стоит сравнивать эти действия с относительно простыми процедурами, например, с установкой имплантатов.