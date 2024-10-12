Творческий фестиваль студенческих отрядов «Всегда 20» прошел в Подмосковье

Мероприятие объединило студентов из разных колледжей и вузов региона

В Мытищах на базе Российского университета кооперации состоялся Творческий фестиваль студенческих отрядов Московской области "Всегда 20", говорится в сообщении Министерства информации и молодежной политики.



Более 50 студентов из разных учебных заведений региона приняли участие в конкурсе, отметили в ведомстве. На фестивале прошли вокальные, танцевальные, театральные и медийные состязания.

"В этом году Российские студенческие отряды отмечают двойную юбилейную дату. Это 65-летие с момента создания движения и 20-летие с начала современной истории. В честь этого по всей стране проходит много мероприятий. Подмосковье, конечно, не стало исключением. Творческий фестиваль "Всегда 20" в очередной раз показал, что наши ребята не только крутые специалисты, трудолюбивые и ответственные, но и очень талантливые! Конкурс проходил по нескольким направлениям: вокал, хореография, театр и медиа. Результаты будут объявлены на торжественном закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов Московской области. Всем удачи!", – заявила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фестиваль проходил в несколько этапов: участники сначала прошли онлайн-отбор, а финалисты выступили на гала-концерте.

Мероприятие объединило студентов из разных колледжей и вузов региона, таких как колледж "Подмосковье" (Химки), Щелковский колледж и филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана в Мытищах.