Какие камни принесут удачу осенью: топ-5

Самое время сделать себе полезный подарок

Астрологи составили список из пяти камней, которые помогут привлечь удачу этой осенью. На первом месте оказался цитрин – камень, символизирующий богатство и изобилие. Он способствует успеху в делах и помогает принимать верные решения. Второе место занимает яшма, которая защищает от негатива и заряжает энергией на весь сезон.



На третьей строчке расположился опал – этот камень известен своей способностью усиливать интуицию и привлекать вдохновение, что особенно важно в период осенней хандры.

Четвертое место отведено топазу, который помогает бороться со стрессом и сохранять душевное равновесие. Наконец, замыкает пятерку гранат, символизирующий страсть и внутреннюю силу. Он поддерживает мотивацию и помогает не останавливаться на пути к цели даже в сложные моменты.

Эксперты рекомендуют носить эти камни в виде украшений или просто держать их при себе, чтобы сохранить баланс и удачу на протяжении всей осени.