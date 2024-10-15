В Москве пройдет фотовыставка о женщинах, победивших рак груди

На ней расскажут истории непростой борьбы с болезнью

В нескольких московских Центрах амбулаторной онкологической помощи открылась фотовыставка "Химия была, но мы расстались", посвященная женщинам, победившим рак груди. Проект нацелен на привлечение внимание жительниц столицы к проблемам здоровья и повышению уровня диагностики заболевания, в том числе за счет самостоятельных проверок.

Выставка открылась 15 октября, во Всемирный день борьбы с раком груди. Она представляет собой набор фотографий и историй героинь, которые столкнулись с опасной болезнью и смогли ее победить. Россиянки поделились пережитым, чтобы вдохновить других женщин, находящихся в процессе борьбы с этим недугом.

Также этот проект наглядно показывает, что поддержка родных, сильное желание жить и высокий уровень профессионализма врачей, наряду с возможностями московской медицины, способны помочь в борьбе с этим заболеванием.