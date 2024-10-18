Традиции и современность: почти 200 дизайнеров на Московской неделе моды

Традиции и современность: почти 200 дизайнеров на Московской неделе моды
Фото: пресс-служба Московской недели моды

Московская неделя моды – это не только платформа для профессионалов, но и важное событие для всех, кто интересуется модой. Здесь встречаются дизайнеры и предприниматели, эксперты индустрии, байеры и редакторы крупных изданий. Порядка 200 дизайнеров из множества городов России представили коллекции в ЦВЗ "Манеж". Мероприятие вызвало большой интерес российской общественности – 65 тысяч человек стали свидетелями того, как традиции могут сочетаться с современностью, создавая уникальный культурный код. 

Участниками события стали дизайнеры из Китая, Бразилии, Индии, ОАЭ и других стран. Дизайнер бренда Eve Valverde из Коста-Рика Эвелин Вальверде, поделилась что: "Мода – это не только одежда, это форма искусства, которая выходит за рамки границ и культур. Московская неделя моды предоставляет идеальное пространство для демонстрации нашего коста-риканского наследия, нашей преданности устойчивому развитию и мастерству, а также для вдохновения других нашим творческим видением. Кроме того, это позволяет нам стать частью глобального разговора о переходе индустрии моды к более ответственным и сознательным практикам". 

На маркете Московской недели моды гости познакомились с российскими брендами Radical Chic, известные своими шелковыми платками, Budu Pozdno, запомнившийся своими платьями, вдохновением для создания которых стала сложная конструкция устриц. Бренд Nelly Kruk представил геометричные платья-кейп и пальто-трансформер с акцентным поясом, а невероятно нежный бренд Zо показал блузы с фантазийными вышивками, платья из шифона и экокожи, и кружевные брюки. Для профессионалов индустрии работал бизнес-шоурум, где можно было встретить безупречно классические костюмы Vassa&Co, анималистичные сумки и аксессуары Two Eagles, ассиметричные кимоно бренда Raznitsa, и виднеющиеся издалека леопардовое и красное платье макси PART0FYOU. 

Модные показы как главный инструмент для представления дизайнеров и объединения модных экспертов в одном месте, представили нам новые имена:

Mere (Москва) 

В ранних коллекциях бренда MERÉ преобладала форма прямоугольника, который трансформировался и преображался. Линии совершенствовались и усложнялись – от графичного и строгого прямоугольника в жакетах до женственных и утонченных линий корсетного платья.

Коллекция linea, представленная на Московской неделе моды, объединила все формы, став квинтэссенцией линий MERÉ. linea с латинского – линия или нить, как линия жизни, а мода и одежда, как неразрывная составляющая самой жизни дизайнера и основателя MERÉ – Маши Рафиковой. В изделиях используются шерстяные пальтовые и костюмные ткани, экокожа, шелковая органза и искусственный мех. В основе лежит эстетика фильмов конца 80-х годов. 


Lubovi (Москва) 

LUBOVI – это бренд одежды, возвышающий до состояния легкости, изящества, грации и любви. Любви ко всему прекрасному. Благодаря элегантности, изяществу и простоте линий одежда бренда идеально подойдет как для особенного события, так и для повседневной жизни.

Новая коллекция одежды покоряет своей воздушной легкостью и нежностью, воплощенной в пастельной гамме. Цветовая палитра, словно нежный акварельный этюд, играет всеми оттенками весны: от едва уловимого мятного, напоминающего первые ростки зелени, до приглушенного фисташкового, ассоциирующегося с сочной весенней листвой.

Платья, блузы и юбки свободного кроя не сковывают движений, позволяя телу дышать и чувствовать себя комфортно. Силуэты, напоминающие легкий летний ветерок, создают ощущение невесомости. В результате получилась коллекция, которая не только отражает современные тренды, но и передает глубокое понимание и уважение к природе. Это капсульная коллекция, идеально подходящая для весенне-летнего периода, позволяющая создать образ, как для повседневной жизни, так и для особых случаев. 


Popov Fur (Саратов)

Алексей Попов, дизайнер бренда POPOV FUR создает концептуальную авторскую одежду. Основная идея дизайнера – сочетание в авторской одежде уникальности, экологичности и практичности, а также популяризация качественной верхней одежды из кожи и меха в России.

В коллекциях POPOV FUR всегда прослеживается вдохновение художниками, архитектурными элементами и направлениями искусства. Новая коллекция не исключение – сказания о Великой Руси стали источником вдохновения для создания авторской женской коллекции одежды. За основу вошли Майоликовые панно, которые украшают фасады гостиницы "Метрополь".  Ассортимент коллекции состоит из верхнего и нижнего слоя: бомберы, шубы, пуховики, жакеты, жилеты, парки, анораки, платья, шорты, юбки и меховые аксессуары. Для дизайнера важно создавать одежду на уровне предмета искусства, но при это сочетать практичность и отголоски коммерции, что четко прослеживается в коллекции.

Фото: пресс-служба Московской недели моды№6 By Alsu (Москва)

Бренд №6 by ALSU отличает подчеркнутое отношение к крою и качеству материалов, а также популяризация идеи утонченной офисной элегантности. 

На Московской неделе моды бренд представил коллекцию, состоящую из базовых образов на каждый день и вечерних платьев, которые при этом могут составить универсальный гардероб современной женщины, готовой к вызовам современного мира. Классический крой и актуальные формы превратили показ в демонстрацию возможностей гармоничного сочетания делового стиля и элегантной женственности. Кружево, с его сложными узорами и воздушностью, создавало эффект легкости и романтичности, а шелк добавлял образам роскоши и благородства. Элегантный деловой шик подчеркивали бархатные фактуры. Дополнить эффектный образ помогла команда визажистов LENA YASENKOVA. 

Фото: пресс-служба Московской недели моды

Arngoldt (Санкт-Петербург)

Дизайнер одноименного бренда Александр Арнгольдт был большим выдумщиком, мастером невероятных историй и совершенно нездешний, не от нашего времени. Обычно о таких персонажах пишут в мемуарах о богемной парижской жизни 1920-х. 

На Московской неделе моды бренд представил свою новую коллекцию, посвященную флористической тематике. Коллекция словно оживляет цветочный сад, который распускается на различных моделях одежды, включая как мини-, так и макси-юбки. Ассиметричные платья отражают дух 20-х годов, сочетая в себе элегантность и современность. В то же время, запашные платья, выполненные в стиле 70-х, добавляют нотку ретро, создавая уникальный контраст с более строгими силуэтами. Каждый образ коллекции дополнен уникальным головным убором, выполненным в виде объемного цветка. 

Фото: пресс-служба Московской недели моды

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