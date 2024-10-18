Участники Федерального форума "Производительность 360" обсудили способы ускорения роста эффективности экономики

Участники Федерального форума "Производительность 360" обсудили способы ускорения роста эффективности экономики
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Проблему дефицита кадров поможет решить бережливое производство

В Москве проходит VI Федеральный форум "Производительность 360". На пленарном заседании, которое состоялось в технопарке "Сколково" 17 октября, участники подвели итоги реализации национального проекта "Производительность труда" и обсудили дальнейшие мероприятия по росту эффективности экономики.

По оценке заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Максима Орешкина, нацпроект "Производительность труда" внес большой вклад в развитие экономики и в следующем году станет частью нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В частности, 6 лет назад, когда нацпроект только запускался, культура бережливого производства была принята весьма малым количеством крупных компаний. Сегодня в этот процесс вовлечены многие предприятия.

"Люди стали понимать, что такое бережливое производство, это стало модным. Главное достижение, что эта идеология пошла в массы и вышла за пределы сектора производственных предприятий, она ушла в сферу услуг и в бюджетную сферу",

– отметил Максим Орешкин.

Сейчас, по его мнению, на первое место должны выходить вопросы повышения производительности труда, поскольку это является единственным способом сохранения маржинальности бизнеса и предоставления качественных услуг. В связи с этим мероприятия нацпроекта по производительности труда будут продолжены и расширены в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

По поручению президента РФ Владимира Путина к 2030 году проектами по повышению производительности труда должно быть охвачено не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и вся социальная сфера. Так что необходимо переходить от точечной работы с конкретными предприятиями к отраслевым решениями, считает министр экономического развития Максим Решетников.

"Поэтому мы создаем центры компетенций в ключевых отраслях и отдельно будем заниматься сферами, где у нас производительность труда в последнее время росла не так быстро. Это и туризм, и строительство, и транспорт, и логистика, и ряд других направлений. Что важно, нам за последние полгода удалось существенно вернуть в повестку отраслевые ведомства. Коллеги тоже понимают, что только через производительность можно решить множество вопросов и ускорить экономическое развитие",

– подчеркнул глава Минэкономразвития. По его мнению, необходимо вовлечь в работу и государственные компании со всей цепочкой кооперации посредством создания корпоративных центров компетенций.

О том, какие результаты приносит государственный подход к мероприятиям по повышению производительности труда, на форуме рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Экономический эффект проекта "Производительность труда" в Ленобласти для предприятий только по пилотным потокам составил более 1 млрд рублей, для региона каждый вложенный рубль принес три рубля налогов. Но важны не только экономические эффекты. Важны люди, сложившиеся эффективные команды, готовые адаптироваться к изменениям. В Ленинградской области проект уже шагнул из бизнеса в учреждения социальной сферы и будет развиваться",

– сообщил Александр Дрозденко.

Генеральный директор ФЦК Николай Соломон, со своей стороны, обратил внимание участников форума на то, как бережливое производство помогает компаниям преодолевать проблему нехватки кадров. Он привел в пример работу экспертов ФЦК на одном из фармацевтических предприятий, где с помощью бережливых инструментов удалось в два раза увеличить производство лекарств и одновременно высвободить 10% штата сотрудников – их компания смогла перевести на другие производственные участки.

Кроме того, бережливое производство позволяет каждому работнику глубже раскрыть свой потенциал.

"В первую очередь наша задача – зажечь в людях интерес, желание задуматься над тем, насколько неэффективны их рабочие процессы. Бережливое производство создает условия для того, чтобы человек на своем рабочем месте имел возможность проявить себя как личность", – указал Николай Соломон.

Член правления и исполнительный директор СИБУРа Павел Ляхович подтвердил, насколько значим системный подход при внедрении инструментов роста производительности труда и бережливого производства.

"У нас настроена система поиска неэффективностей для того, чтобы их устранять. Культура непрерывных улучшений побуждает нас постоянно модернизировать все наши процессы и взаимодействие между подразделениями",

– рассказал Павел Ляхович. Он подчеркнул, что СИБУР давно системно занимается повышением эффективности производства и достиг в этом заметных результатов: с 2010 года производительность труда в тоннах в расчете на одного работника выросла в 4 раза. Сейчас компания намерена вовлекать в работу по повышению производительности своих партнеров и клиентов.

Федеральный форум "Производительность 360" завершит работу 18 октября. В первый день его посетили более 1300 представителей бизнеса и органов власти. Организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития РФ и ФЦК при поддержке правительства Москвы.

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