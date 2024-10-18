Московская область передала новые автомобили для 242-го мотострелкового полка

Московская область направила новые автомобили для 242-го мотострелкового полка, действующего в зоне специальной военной операции. Машины будут использоваться для доставки продовольствия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики региона. 

Помимо автомобилей, бойцам были переданы мебельные комплекты для обустройства пунктов дислокации. Помощь была оказана в рамках акции "Доброе дело", инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

"Любой желающий может принять участие в акции и оказать помощь защитникам Родины и жителям освобождённых территорий",

– напомнили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Подмосковья. 

Ранее власти Подмосковья также направили в зону СВО усилители сигнала ROC-4, которые помогут улучшить связь на передовой.

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