Московская область передала новые автомобили для 242-го мотострелкового полка

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Московская область направила новые автомобили для 242-го мотострелкового полка, действующего в зоне специальной военной операции. Машины будут использоваться для доставки продовольствия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики региона.
Помимо автомобилей, бойцам были переданы мебельные комплекты для обустройства пунктов дислокации. Помощь была оказана в рамках акции "Доброе дело", инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
"Любой желающий может принять участие в акции и оказать помощь защитникам Родины и жителям освобождённых территорий",
– напомнили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.
Ранее власти Подмосковья также направили в зону СВО усилители сигнала ROC-4, которые помогут улучшить связь на передовой.
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