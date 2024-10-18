Безопасность и эффективность: в Белоруссии обсудили перспективы развития сотрудничества в области атомной энергетики

Москва и Минск совместно реализуют более 50 технологических проектов

Атомная энергетика способна обеспечить эффективный рост экономики и развитие современных технологий. Об этом на полях Белорусского энергетического и экологического форума говорили участники международного общественного форума-диалога, организованного Общественным советом госкорпорации "Росатом".

Участниками дискуссии стали представители профильных организаций и ведомств Республики Беларусь, органов государственной власти России, топ-менеджеры госкорпорации "Росатом" и ее дивизионов, Федерального экологического оператора, а также члены Общественного совета "Росатома", в том числе ведущие деятели науки, экологических, волонтерских и других общественных организаций.

Специалисты из разных сфер и областей делились своим видением перспектив развития стратегического сотрудничества между Россией и Белоруссией в части ядерных технологий, включая экологическую безопасность, социально-экономические изменения, а также конструктивный диалог с общественностью.

"За атомной энергетикой будущее. Это, наверное, тот главный источник, который позволит реализовать программы, связанные с цифровизацией, токенизацией и с организацией работы экономики напрямую с человеком. Это возможность внедрения биотехнологий, управления процессами на уровне платформенных решений. Все это требует больших затрат энергии, которую способна обеспечить атомная энергетика",

– отметила модератор форума-диалога, член Общественного совета госкорпорации "Росатом", профессор МГИМО Юлия Зворыкина.

Участники мероприятия рассказали собравшимся о реализующихся и планируемых совместных проектах между Россией и Белоруссией, об участии госкорпорации "Росатом" в обеспечении достижения национальной цели "Экологическое благополучие", об обеспечении радиационной безопасности на БелАЭС.

"Лейтмотивом развернувшихся в течение двух дней дискуссий стало слово "потенциал". Уже сейчас между нашими странами реализуется более полусотни совместных проектов. Вместе с тем, перспективы, о которых говорили участники круглых столов, являются доказательством колоссального задела на будущее в нашем сотрудничестве, в том числе по удержанию технологического лидерства",

– рассказала директор департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации "Росатом" Марина Кирдакова.

Вторым важным аспектом состоявшегося форума-диалога, по мнению Марины Кирдаковой, стала демонстрация подхода к работе с общественностью, применяемого в "Росатоме". "Когда страна ‒ лидер в передовых атомных технологиях, диалог с населением, гражданами, их просвещение становятся обязательными параллельными процессами. И здесь мы также готовы делиться с нашими стратегическими партнерами накопленным опытом по организации этой работы", ‒ подчеркнула Кирдакова.

Общественные форумы-диалоги проводятся Общественным советом госкорпорации "Росатом" в течение 15 лет и заслужили статус основной площадки для дискуссий и обмена опытом в сфере безопасного развития ядерных технологий, перспектив и программ развития атомных производств, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также вопросов обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Ранее мероприятия проходили в г. Пакш (Венгрия), Санкт-Петербурге, Москве.