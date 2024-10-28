Оказавшийся на грани смерти мужчина рассказал о существовании души

Он ощущуал, как его дух отделяется от тела в опасный момент

Житель Великобритании, который в раннем возрасте столкнулся с раком кости, рассказал, что дважды он был близок к смерти и в эти моменты его преследовали крайне необычные видения. Это, по его мнению, может быть доказательством существования у человека души.

В первый раз во время операции по ампутации ноги он неожиданно увидел на стене циферблат часов. По его мнению, это был отсчет до окончания его жизни.

Потом во время пандемии он подхватил коронавирус, с которым справлялся очень тяжело. У него развилась бактериальная инфекция, которая привела к пневмонии и сепсису. Тогда он увидел видение во второй раз – ему показалось, что дух начал покидать тело и возвышаться над ним.

"Я все еще мог видеть свое физическое тело на кровати, и это был действительно глубокий опыт. Потом я увидел изобилие цвета и витражных окон. Моя седация усилилась, и это как-то привело меня в чувство", – вспоминает он.

После пережитого британец уверен, что человек представляет собой не только физическую оболочку, но еще и сгусток энергии, который продолжает существовать даже после смерти тела.