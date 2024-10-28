В Магнитогорске запустили установку по утилизации биогаза на свалке

В Магнитогорске запустили установку по утилизации биогаза на свалке
Фото: пресс-служба "Росатома"
Объект поможет снизить загрязнение в городе на 8%

В Челябинской области появилась новая установка по утилизации биогаза, который образуется в процессе разложения отходов. Проект был возведен в рамках программы рекультивации Левобережной свалки в Магнитогорске. Объект поможет осуществлять безопасную утилизацию свалочного газа.

В открытии и запуске установки принимали участие представители челябинского Минэка, городской администрации, а также компании "Росатом Экологический интегратор".

"Утилизация биогаза на завершающем этапе является одним из ключевых элементов всего процесса рекультивации, поэтому важно провести пуско-наладочные работы, во время которых осуществляется мониторинг всех показателей и корректировка интенсивности технологических процессов. Запуск установки по утилизации биогаза – важнейший шаг для уменьшения выбросов свалки в атмосферу города", – отметила генеральный директор АО "Росатом Экологический интегратор" Ирина Марченко.

Всего в устройстве есть два факела для утилизации биогаза – основной и резервный. Каждый из них способен обрабатывать порядка тысячи кубометров продуктов разложения в час. Ожидается, что благодаря рекультивации Магнитогорской свалки выбросы вредных веществ в атмосферу уменьшатся на 16,7 тысяч тонн. В маштабах города это снизит уровень загрязнения воздуха на 8%.

После окончания работ территорию свалки могут использовать для нужд города. Ранее реализация аналогичного проекта помогла превратить свалку в Челябинской области в оранжерею, где сейчас растут деревья. 

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