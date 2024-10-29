Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Предлагаем пройти новый тест на эрудицию. Испытайте себя и узнайте больше о мире вокруг! Знаете ли вы, кто такой брызгун и какое существо в океане производит самый громкий шум? Проверьте свои знания и удивите окружающих интересными фактами.
Эрудиция – это не только показатель образованности, но и возможность открыть для себя новое в привычных вещах. Благодаря необычным тестам можно узнать о странных морских обитателях, некоторые из которых издают звуки громче реактивного двигателя.
Предлагаем пройти тест на эрудицию и узнать, сколько интересных фактов из различных областей вам знакомо. Это отличная возможность освежить в памяти школьные знания или узнать что-то совершенно новое. Проверьте себя и выясните, насколько широк ваш кругозор!
Противостояние выходит на новый уровень