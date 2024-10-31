В Московской области выберут лучшего архитектора

В Московской области стартует конкурс "Лучший проект Подмосковья", направленный на выявление и продвижение наиболее значимых архитектурных проектов региона. Об этом говорится в сообщении Комитета по архитектуре и градостроительству региона.

Конкурс организован Комитетом по архитектуре и градостроительству Подмосковья при поддержке Ассоциации проектировщиков региона. Заявки принимаются до 30 ноября, а церемония награждения состоится 13 декабря.

Отмечается, что конкурс призван способствовать повышению качества проектирования и поддержке инноваций в сфере архитектуры. Участники могут подать проекты в номинациях: социальная инфраструктура (образование, здравоохранение, спорт, культура), общественные здания и комплексы (административные и торговые объекты, объекты туризма), промышленная недвижимость (заводы, логистические центры) и других.

Оценка проектов будет производиться на основе таких критериев, как архитектурная концепция, единство решений, контекстуальность, инновационность, использование материалов и технологий. В прошлом году конкурс привлек около 100 проектов.

Для подачи заявки необходимо заполнить форму на сайте.