Российские атомщики поделились с коллегами из Китая опытом обращения с РАО

Обмен достижениями помогает развитию обеих стран

Российские специалисты в области атомной энергетики поделились с коллегами из Китая опытом работы с радиоактивными отходами. Делегаты от Китайской компании по охране окружающей среды (CEPC) посетили Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов (АО "ОДЦ УГР") в Северске для обмена опытом в вопросах утилизации и обращения с графитовыми радиоактивными отходами (РАО).

В ходе визита специалисты "Росатома" продемонстрировали современные методы утилизации и захоронения РАО, в частности, подходы к захоронению отходов на месте. Также китайским коллегам были представлены итоги исследований, направленных на определение радиационных характеристик облученного графита с использованием программно-аналитических комплексов. Кроме того, российские специалисты поделились с гостями особенностями технологий демонтажа графитовой кладки.

Эдуард Никитин, директор по вопросам вывода из эксплуатации и обращения с РАО АО "ТВЭЛ", отметил, что взаимодействие с Китаем охватывает ряд актуальных тем, включая завершение ядерного топливного цикла. По его словам, сотрудничество двух крупнейших государств способствует внедрению лучших технологий и задает перспективные направления для мировой атомной энергетики.

В свою очередь, гендиректор АО "ОДЦ УГР" Сергей Марков подчеркнул достижения центра в области исследований облученного графита, а также практический опыт по безопасному обращению с графитовыми отходами и демонтажу графитовой кладки. Он выразил уверенность, что разработки центра будут востребованы на международном рынке.

В рамках встречи российская и китайская стороны обсудили проектирование, строительство и оснащение комплексов для переработки РАО для АЭС в двух государствах. Особое внимание было уделено проекту китайского реактора на быстрых нейтронах CEFR, созданного с участием российской компании "Росатом", и совместной разработке энергоблока с реактором CFR-600 – перспективного проекта Китая в области атомной энергетики.